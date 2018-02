Ik had mijn bruiloft op een strand en het was echt een prachtige dag om nooit te vergeten. Ik kan mezelf nog steeds voorstellen dat ik die mooie, mooie jurk draag in een gracieuze, zonnige middag terwijl ik recht naar het altaar loop om mijn man te ontmoeten. Ik had het geluk dat mijn vriendin een bruiloft coördinator was en ze gaf me een paar tips bij het kiezen van tropisch bruidsboeket en mijn jurk om ongelukjes in bruidsjurken te voorkomen (wat volgens haar heel gewoon was bij tropische bruiloften). En omdat ik met succes mijn huwelijk heb gevierd met de hulp van haar advies, zou ik bereid zijn om deze tips te geven, zodat jullie allemaal bruiden die een tropisch strandhuwelijk op het eiland hebben, verzekerd zijn van de succesvolle viering .

1. Geef meer tijd voor het kiezen van je eigen bruidsjurk – Het is maar belangrijk om te veel te nemen in het selecteren van je tropische bruidsjurk voor de bruiloft, omdat je veel dingen moet overwegen. Een van de factoren die u moet bedenken bij het kiezen van uw jurk is het ontwerp dat geschikt moet zijn voor de locatie, dan moet u ook rekening houden met de stoffen die worden gebruikt bij het maken van de jurk, omdat deze ook moeten worden aangepast aan het thema van dag. Bovendien moet je ook nadenken over hoe comfortabel de jurk is bij het dragen. Om nog maar te zwijgen van de mogelijke wijzigingen die moeten worden aangebracht, dus u moet een grote hoeveelheid tijd besteden om deze factoren te overwegen. Bekijk deze foto’s, want deze jurken zijn perfect voor een zomerse bruiloft.

2. Stel uw budget goed genoeg in – Het is het beste om een ​​flink bedrag toe te kennen voor uw trouwjurk, zodat u nog steeds kunt veroorloven om de jurk te kopen die u wilt, zelfs als deze duur is. Het zou ook nuttig zijn om een ​​beetje window shopping te doen op sommige lokale bruidswinkels en op het internet, zodat u een goede inschatting kunt maken van hoeveel uw trouwjurk zou kosten. Tijdens mijn zoektocht naar een trouwjurk online, struikel ik toevallig op deze website genaamd thegreenguide.com en ze bieden een heleboel mooie tropische bruidsjurken. Ik hou van de meeste trouwjurken ontworpen door de groene gids, en deze is mijn favoriet.

3. Denk aan de andere dingen die bij de jurk passen. Je moet ook denken aan de schoenen of sandalen die je gaat dragen en aan de accessoires die bij je jurk passen. Het is belangrijk dat u een iets kiest dat het algehele ontwerp van uw jurk complimenteert en niet de natuurlijke stilistische aantrekkingskracht van de jurk die u draagt, overlapt.

Zodra al deze tips zorgvuldig zijn opgevolgd, kan ik u verzekeren dat u ook een prachtige strandbestemmingsbruiloft ervaart zoals die ik eerder had.